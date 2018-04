Comércio global deve seguir regras estipuladas pela OMC, diz Lagarde

09/04/2018 | 15:26



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira que o comércio deve seguir as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), já que "os jogadores devem jogar de acordo com as regras que dão a si mesmos e a OMC forneceu as regras para o comércio multilateral". Os comentários foram feitos no Fórum de Boao sobre a economia asiática.

"Quanto há alegações de dumping e práticas comerciais desleais que violam as regras, existe um mecanismo que é o de resolução de disputas que precisa ser usado", disse Lagarde. Para ela, o comércio tem sido um fator importante na redução da pobreza extrema, em tirar pessoas da pobreza e em disseminar a inovação. Durante sua fala, a diretora-gerente do GMI lembrou que, em meados dos anos 1980, o número de pessoas em situação de pobreza extrema era de cerca de 90%. Em 1990, o número caiu para 37% da população mundial e, hoje, é de 10%. "Se quisermos reduzir a pobreza, melhorar a produtividade e aumentar o crescimento, precisamos ter comércio", comentou.

Além disso, Lagarde disse que a recuperação econômica global está "firmando raízes" e que, neste ano, o crescimento deve ser de 3,9%, com os números próximos do nível anterior à crise financeira de 2008. No entanto, "embora o sol esteja brilhando, temos que olhar para as nuvens no horizonte. Uma delas é a tentação do protecionismo", afirmou.