Não me convidaram para esta festa

A atividade econômica no Brasil é pautada pelo fomento do Estado. Ou é o Estado financiando, ou desonerando, ou isentando, ou imunizando. Da mesma forma, as relações sociais são pautadas pelo Estado, partindo da perspectiva de que os cidadãos são incapazes de conciliar seus interesses por conta própria. Ou o Estado media ou será o caos. Igualmente, o Estado financia as atividades religiosas, criando verdadeiros oásis de isenções e imunidade para templos e atividades vinculadas aos ofícios religiosos, como se o ministério de Deus só fosse possível com a mão santa do poder público (e laico!). E não esqueçamos das empresas de comunicação – jornais, revistas, TV, editoras etc – que, igualmente, recebem benesses do Estado para o exercício de sua atividade cidadã de informar e instruir. Também as escolas e universidades têm apoio do poder público. Da mesma forma, o chamado Sistema ‘S’ (Senai, Senac, Sesi, Sesc, Sebrae, Senar) recebe auxílio do Estado.

Na verdade, a lista não tem fim. Somos sociedade enredada aos recursos do Estado e aparentemente incapazes de nos livrar desse engodo. Vício de nascença. Praticamente toda iniciativa tem o dedo do Estado. Privatizações? O BNDES foi o maior ‘comprador’. Financiamento da Cultura e artes? A Lei Rouanet troca o ‘apoio’ da iniciativa privada por isenções. Ampliação de vagas nas faculdades, maior oportunidade de formação para os jovens pobres? O governo paga essas vagas por meio do ProUni. Mesmo assim, muitas empresas não recolhem as contribuições previdenciárias, não pagam o FGTS devido, não honram suas dívidas com juros subsidiados do BNDES ou Caixa Econômica. E o que acontece? O Refis. O governo abate até 90% das dívidas em troca de novo acordo de pagamento.

Recentemente descobriu-se que as ONGs entraram nessa festa. Ninguém vive sem o governo.

Diante desse cenário do que se pode chamar de capitalismo de laços, esse patrimonialismo de anfitriões e convivas às custas dos impostos diretos e (principalmente) indiretos, pagos pela imensa maioria da população, não deveriam ser de estranhar os escândalos de corrupção. Eles são a rombuda ponta do iceberg de cultura econômica e política na qual o desenvolvimento de qualquer atividade – com raras e honrosas exceções – acaba esbarrando na possibilidade de enquadramento em lei, ou portaria, ou decreto, ou resolução na qual é possível obter financiamento subsidiado, ou desoneração, ou isenção, ou renegociação da dívida. Se o presidente da ONG Afroreggae, José Junior, não consegue mais pagar as contas porque a Petrobras não financia mais o seu projeto social, ele não é exceção. Ele é apenas mais uma cara desse país descarado.

Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica pela UFPR e professor do Curso Positivo.

Palavra do leitor

Machismo

Ainda sobre a tentativa de constrangimento e o claro desrespeito e má educação que certos ‘sinistros’ (isso mesmo) do STF (Supremo Tribunal Federal) fizeram contra a colega Rosa Weber e a presidente Cármem Lúcia, fica evidente o assédio moral, caucado no machismo das excelências, recebendo o troco com luvas de pelica. Cadê as xiitas defensoras dos direitos das mulheres?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Golpistas

Algumas horas depois de ser noticiado que o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou o habeas corpus de Lula e sem esperar os próximos resultados da defesa do ex-presidente, Sérgio Moro manda prendê-lo. Coincidência ou não, um dia depois Geraldo Alckmim renuncia ao governo de São Paulo para ser candidato a presidente. Até quem acredita em Papai Noel sabe que Moro não foi imparcial, apenas deu continuidade ao golpe.

Lúcio Elias Pereira

Santo André

Paulo Preto

Não pensem os tucanos que com a prisão decretada do ex-presidente Lula, nós que votamos e apoiamos o PSDB durante duas décadas, deixamos passar a prisão de Paulo Preto, pela Lava Jato em São Paulo, peça-chave na corrupção endêmica na construção do Metrô e Rodoanel no Estado. A figura de Paulo Preto deve ter provocado revoada de tucanos no fim de semana. Quem precisa de condução mais rápida que o leve da residência até local de trabalho sabe o tempo que perde do contato familiar. São mais de cinco horas diárias gastas no ir e vir e os atrasos na construção dos metrôs em São Paulo. Não tem perdão. São obras caríssimas, muito acima das de outros países e que demoram quatro vezes mais para ficarem prontas do que é gasto na China e Coreia do Sul, por exemplo. Que venha a Lava Jato em São Paulo e que todos sejam punidos, do PSDB ou não.

Beatriz Campos

Capital

Lula

Missa para Marisa Letícia. Quanto fervor religioso nunca antes demonstrado! Tudo vale para afrontar o cumprimento da lei, para tentar transformar ordem de Moro em balela. Lula se tornou senhor de seus atos e deu uma gigantesca ‘banana’ para a Justiça brasileira. Fez troça e insuflou aquela militância ao redor do sindicato a fazer troça também ao contar os dez minutos restantes antes de cravar as 17h, horário marcado para se entregar à Polícia Federal. Este é Lula, um ser ordinário ! Que fique bem clara à população a maneira como ele se porta diante da lei, da ordem e das instituições. Este é o PT que nos governou por 14 longos anos, e que nos deixou à beira do precipício, com 15 milhões de desempregados. Suprema vergonha.

Mara Assaf

Capital

O próximo?

E agora quem será o segundo ex-presidente preso: José Sarney, Fernando Collor, Dilma ou Michel Temer? Seja lá quem for, mas estes certamente estão na fila de execução penal por corrupções, traições a pátria e ao povo brasileiro. O Brasil está bem de políticos!

Benone Augusto de Paiva

Capital

PT - 1

E lamentável o PT e seus capos sempre falarem em democracia, mas quando o bicho pega para o lado deles se esquecem disso sempre. Além de agredirem gratuitamente pessoas que nada fizeram de ilegal contra o dito partido ético o chefe da quadrilha demora a se entregar como se acima da lei só ele estivesse afinal. É o ser mais ético do País. Sem falar na baderna que os seus cumpanheiros vândalos fizeram pelo Brasil. Que pelo menos quando alguém os agredir não se esqueçam que na vida sempre ‘Pau que dá em Chico tem sim que dar em Francisco’ porque quem quer ser respeitado precisa obrigatoriamente respeitar também?O PT sempre espalhou o ódio.

Antonio José Marques

Rio de Janeiro

PT - 2

Inaugurada com a ‘caravana omelete’ pelo Sul do Brasil, agora o PT iniciou o horário eleitoral em rede nacional. Nunca uma ‘campanha política’ obteve cobertura de toda a rede nacional de televisão e mídia por horário tão longo e ininterrupto. Não seria outro o motivo para o PT e Lula do que armazenar material para a sua campanha eleitoral. E não acabou ainda.

Claudio Juchem

Capital

Baderna

Será que generais, almirantes e comandantes das Forças Armadas que mantêm a Segurança do País assistiram aos telejornais referente a baderna que se instalou no Brasil na sexta-feira, inclusive contra o prédio onde reside a presidente do Supremo Tribunal Federal? Será esse o Brasil que o povo que trabalha, é honesto e tem dignidade está querendo? Pois podem ter certeza que não. Os senhores que estão no comando e representam a Nação para manter a Ordem e o Progresso, vão deixar aqui virar uma Venezuela? Portanto, para o bem-estar do povo brasileiro que se cumpra a lei e a Constituição, independentemente de credo, raça, cor e, principalmente, posições política e social.

Sérgio Antonio Ambrósio

Mauá