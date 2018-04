Guarda Civil em risco

Do Diário do Grande ABC



As condições precárias de trabalho da polícia no Brasil são relatadas rotineiramente pela imprensa, seja no Grande ABC, na Capital ou em qualquer outra parte do País. E reportagem nesta edição do Diário torna evidente que o problema afeta também profissionais responsáveis por zelar pela segurança do cidadão na região, neste caso os guardas civis municipais.

É de alarmar o sucateamento denunciado por 273 agentes – dos 2.482 de seis cidades da região – ao presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, Oséias Francisco da Silva, em estudo inédito. Coletes à prova de balas vencidos, viaturas sucateadas e defasagem salarial foram alguns dos problemas acusados.

Em Ribeirão Pires, por exemplo, os guardas recebem o menor salário regional – em torno de R$ 1.300 por mês. Vencimento de revoltar quem é obrigado a enfrentar bandido diariamente sob risco de morte – isso sem contar demais atribuições. Outra situação inaceitável é vivida pelos agentes de Mauá, obrigados a utilizar coletes à prova de balas fora da validade, doados por São Bernardo, onde 15% dos profissionais deixaram seus cargos por ausência de plano de carreira.

São Bernardo e São Caetano, únicas prefeituras do Grande ABC a responderem aos questionamentos do Diário sobre a situação da Guarda Civil Municipal, destacaram o investimento constante para melhorar as condições de trabalho dos agentes. A primeira destaca a compra de armamentos mais modernos e projeto para renovação da frota. Já a segunda salientou o ingresso de 18 novos policiais na corporação no ano passado, além da busca constante pelo aperfeiçoamento da atividade. Mas é preciso muito mais.

O governo federal liberou na semana passada linha de crédito de R$ 10 bilhões, via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), para investimento na área de Segurança pública, excelente oportunidade para as administrações tentarem minimizar os problemas enfrentados pela corporação. Resta saber se terão interesse, ou condições, de aderir ao programa. A conferir. E cobrar.