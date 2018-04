Empresa que agencia Taylor Swift quer comprar parte do Rock in Rio

09/04/2018 | 15:11



Um dos maiores festivais de música do mundo está prestes a ter boa parte comprada por uma gigante dos shows!

Segundo a revista Veja, a Live Nation está com as negociações adiantadas para comprar 40% do Rock in Rio! A Live Nation agencia diversos artistas famosos mundialmente no mundo da música, como Taylor Swift, Maroon 5 e Ed Sheeran.

A Live Nation é responsável pelas principais turnês de shows do mundo, e inclusive montou uma filial no Brasil em outubro de 2017, prometendo investir muito em trazer cada vez mais turnês internacionais para o Brasil. Antes disso, a empresa atuava em parceria com promotores brasileiros, como ocorreu na vinda de U2, Bruno Mars e Foo Fighters, por exemplo.

Com a compra de 40% do Rock in Rio, a empresa ficará responsável pelas edições dos Estados Unidos, Portugal e Brasil, ou seja, podemos esperar muitas novidades vindo aí!