Chile adverte para risco de guerra comercial entre EUA e China

09/04/2018 | 14:25



O ministro das Finanças do Chile, Felipe Larraín, advertiu que a retomada econômica do país pode sofrer, caso ocorra uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que compra boa parte das exportações de cobre chilenas. No caso de uma guerra comercial, Larraín disse à Rádio ADN que os preços iriam recuar e que o Chile veria provavelmente frustrada sua perspectiva de crescimento econômico neste ano, de 3,5%.

"Eles estão brincando com fogo", afirmou o ministro. "Minha esperança é que eles sentem à mesa, que se sentem para dialogar", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.