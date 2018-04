BNDES deve liberar R$ 5 bi dos R$ 42 bi previstos para segurança, diz Dyogo

09/04/2018 | 14:15



O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta segunda-feira, 9, em coletiva de imprensa realizada após a cerimônia de posse, que deve liberar R$ 5 bilhões dos R$ 42 bilhões previstos para segurança até fim do ano. Segundo ele, o banco está aceitando garantias reais e não há, por enquanto, decisão sobre a utilização do Fundo de Participação dos Estados (FPE) como garantia das operações, embora a AGU tenha emitido um parecer permitindo a utilização.

"Dependerá da capacidade de financiamento de cada ente, não tem divisão prévia. Nós estamos discutindo ainda (o uso do FPE). O Tesouro vai regulamentar", disse Dyogo.

Ele afirmou que o ambiente eleitoral e político não pode influenciar o desempenho do banco e que o BNDES irá trabalhar com serenidade e qualidade técnica. "Se desenvolvermos bons projetos para atender ao setor privado, vamos fazer", resumiu.

Questionado sobre a participação da BNDESPar na JBS, Dyogo não quis comentar sobre posições específicas de mercado.

Sobre as investigações realizadas nas linhas de crédito à exportação do banco, o novo presidente garantiu que o BNDES vai continuar trabalhando com transparência e seus funcionários continuarão à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.