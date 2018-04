Idoso de 81 anos usa meia para estrangular esposa de 86 anos em Piraju

09/04/2018 | 14:06



Um idoso de 81 anos foi preso, na noite deste domingo, 8, acusado de estrangular a esposa, de 86 anos, com uma meia feminina, em Piraju, interior de São Paulo. O feminicídio, na casa do casal, na Vila Cantizani, chocou os moradores da cidade, de 30 mil habitantes. O acusado, Vicente Alves de Oliveira, alegou ter matado a mulher, com a qual vivia há quase 60 anos, porque ela o controlava demais. Uma filha do casal acionou a Polícia Militar e o homem foi detido na própria casa.

A vítima, Benedita de Oliveira Ferreira Alves, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e ainda chegou com vida ao pronto-socorro da cidade, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. De acordo com o delegado Alberto Bueno Correa Filho, a filha contou que, ao chegar à casa da família, viu o pai ofegante à porta do quarto e achou que tinha acontecido alguma coisa. Ao entrar, viu a mãe estendida sobre a cama com a meia comprimindo a garganta. Ela chamou a polícia e o homem confessou o crime.

Conforme o delegado, o idoso disse que passou a ter desentendimentos frequentes com a esposa porque ela o impedia de sair e ultimamente se implicava quando ele deixava a casa para ir até seu sítio. Na noite do crime, ela teria voltado a reclamar das saídas dele. O homem pegou a meia e estrangulou a mulher, que estava deitada na cama.

O delegado disse que parecia um pouco perturbado, mas deu detalhes do crime. "É um fato que choca e provoca pena. Ele é um trabalhador aposentado e fica difícil entender como alguém chega a essa idade e comete uma besteira tão grande", disse. O idoso permaneceu detido e será apresentado à audiência de custódia no fim da tarde desta segunda-feira, 9. O juiz vai decidir se ele permanece preso ou responderá em liberdade pelo crime de feminicídio.