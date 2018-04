Avaliada em 58 mil reais, peça de arte criada por Yoko Ono é roubada de museu

09/04/2018 | 14:11



Yoko Ono é conhecida por ser a viúva de John Lennon, integrante dos Beatles. Além disso, ela é uma artista renomada, cuja arte se encontra em diversas galerias ao redor do mundo. No entanto, de acordo com o que foi divulgado no último sábado, dia 7, pelo Telegraph, uma peça criada pela artista foi roubada por uma mulher desconhecida no Museu Gardiner, localizado em Toronto, no Canadá. De acordo com o veículo, a criação fazia parte de uma área interativa da mostra.

A polícia canadense está procurando de uma mulher suspeita de ter levado a arte, avaliada em 17 mil dólares, aproximadamente, 58 mil reais. A arte consistia numa pedra, com a frase Love Yourself - traduzida como Se Ame - estampada.

Gary Long, um policial, contou ao Telegraph:

- É uma exibição totalmente interativa, tem um monte de pedras no chão e pessoas que podem andar sobre elas, além de tocarem nas peças. A moça simplesmente pegou a peça e saiu andando com ela.

A polícia local fez uma chamada nas mídias sociais pedindo por informações, e conseguiu descobrir ter sido uma mulher entre, aproximadamente, 55 e 60 anos de idade, com um chapéu preto e um lenço vermelho.

No Twitter, a polícia de Toronto se posicionou junto a imagens da mulher:

Mulher procurada por roubo acima de cinco mil dólares - o equivalente a 16 mil reais - no museu Gardiner. Ela roubou uma pedra em exibição.

Sobre o mesmo tema, Se Amar, Yoko se posicionou no Twitter:

Se ame, e viva para ser o mais saudável que puder ser. Quando realizar essa tarefa, sua mente e seu corpo mandarão amor [ao mundo] sem você sequer tentar. Primeiramente, você deve se amar.