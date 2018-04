Brooklyn Beckham é flagrado com modelo e Chloë Moretz posta suposta indireta!

09/04/2018 | 14:11



Um dos casais mais queridos pelos teens, Brooklyn Beckham e a atriz Chloë Grace Moretz podem ter colocado um fim na relação. Apesar de nenhum dos dois terem assumido o término do namoro em público, muito menos os motivos que os levaram a isso, parece que eles realmente não estão mais juntos.

Os rumores começaram depois que Brooklyn foi flagrado aos beijos com a modelo Lexi Wood. As fotos foram divulgadas no último domingo, dia 8, pela agência Backgrid. Nas redes sociais da atriz, a última foto de Brooklyn foi postada no dia 4 de março, dia do aniversário do modelo.

Porém, uma suposta indireta foi postada pela estrela em seu Instagram Stories. Com uma print de um aplicativo de música, Chloë mostrou que estava ouvindo a canção Be Careful, de Cardi B, e chamou a rapper de rainha. Poderia ser apenas um registro inocente, porém os fãs mais atentos não deixaram passar que a música em questão fala sobre traição. Eita!

Por falar nos seguidores, os fãs de Brooklyn não aprovaram o suporto novo romance do modelo e começaram a atacar Lexi Wood em suas redes sociais. Parece que essa história ainda vai dar o que falar!