Poupatempo arrecada agasalhos para campanha

09/04/2018 | 12:32



Todas as unidades do Poupatempo já estão recolhendo roupas, sapatos e cobertores para a Campanha do Agasalho de 2018.

No ano passado, a arrecadação em parceria com a Prodesp (empresa de Tecnologia do Estado) chegou a 274 mil peças distribuídas em creches, asilos, hospitais, albergues e instituições próximas aos pontos de arrecadação. Todas as entidades beneficiadas são cadastradas no Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo).

A campanha tem este ano o slogan "É tempo de doar!" e conta com o apoio da Turma da Mônica, do desenhista Maurício de Sousa.