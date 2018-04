Conheça casas com pratos vegetarianos da 22ª São Paulo Restaurant Week

São Paulo é a segunda cidade com maior número de restaurantes da América Latina e recebe mais uma edição da São Paulo Restaurant Week. Neste ano, o maior evento gastronômico de São Paulo e um dos mais importantes da América Latina, traz como tema a gastronomia internacional. Está é a 22ª edição realizada em São Paulo e acontece até o dia 22 de abril.

Antenado no gosto de seu público, alguns restaurantes oferecem opções vegetarianas e, até mesmo, veganas no Menu Week. “Estamos muito contentes em poder democratizar a boa culinária na cidade com preços acessíveis e, assim, trazer um cardápio variado e que atenda também esse público vegano e vegetariano, com uma boa culinária, pois a busca por restaurantes com esse tipo de culinária tem crescido cada vez mais”, conta Fernando Reis, idealizador e responsável geral pelo festival no Brasil.

Confira a seleção de restaurantes com opções de vegetarianas e veganas na 22ª RW SP:

Arabia

Banana Verde

Bananeira

Brado

Base Bistrô & Bar

Bistro da enoteca

Café Journal

Cantina Zé Gomes

DoRo Gastronomia

Italy - Market Place

Obá

Emiliano

Estação Leopoldina

Kony

La Madre Gourmet

La Paella express

La Piadina Cucina Italiana

Serafina Itaim

Serafina JK

Tantra Mongolian Grill - Tatuapé

Tantra Mongolian Grill - Vila Olimpia

Tantra Mongolian Grill – Pinheiros

A 22ª edição da SP Restaurant Week manterá a opção de Menu Premium, com restaurantes de chefs renomados para quem quer vivenciar uma experiência gastronômica ainda mais sofisticada, mas também a preços democráticos. Os valores são fixos, para o Menu Tradicional, o almoço é R$ 46,90 e no jantar R$ 58,90. Já para o Menu Premium, que é necessário fazer reserva pelo site do evento, o almoço sai por R$ 68, e para o jantar R$ 89.

Além disso, os consumidores podem fazer o bem doando R$ 1 no valor final da conta e todo dinheiro arrecadado será doado para Fundação Cafu. Outra forma de ajudar é doando as notas fiscais sem CPF para a APAE SP - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, através do aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Mais que um evento de gastronomia, a Restaurant Week já se consolidou como evento de transformação na área social.

A cervejaria Petra é a patrocinadora oficial do evento e apresenta um menu de Cerveja Especiais, artesanais puro malte para harmonizar com os pratos. Para não perder a oportunidade de conferir toda essa experiência, as reservas podem ser feitas pelo site www.restaurantweek.com.br

Serviço:

O que: 22ª edição da São Paulo Restaurant Week

Quando: De 30 de março a 22 de abril

Tema: Gastronomia Internacional

Valores:

Menu Week- R$ 46,90 o almoço e R$ 58,90 o jantar

Menu Premium - R$ 68,00 o almoço e R$ 89,00 o jantar – Somente com reserva

Site: www.restaurantweek.com.br

