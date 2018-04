Criminoso fica ferido após confronto com policiais na zona norte do Rio

09/04/2018 | 10:51



Um criminoso ficou ferido após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Polícia de Choque na comunidade Árvore Seca, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio na manhã desta segunda-feira, 9. O bandido foi encaminhado para um hospital da região.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma pistola calibre 40 e drogas foram apreendidas no local. Desde o início da manhã, a PM realiza uma operação na região. Além do Batalhão de Polícia de Choque, policiais de Operações Especiais (Bope) e de Ações com Cães (BAC) também participam da ação.

De acordo com o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro, o trânsito na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá permanecia tranquilo na região. Nas redes sociais, moradores relataram que ouviram tiros na comunidade.