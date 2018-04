Destaque no GP do Bahrein, Gasly comemora inesperado 4º lugar: 'Inacreditável'

09/04/2018 | 10:17



O francês Pierre Gasly, de 22 anos, foi o principal destaque no GP do Bahrein de Fórmula 1. O surpreendente quarto lugar na segunda etapa da temporada foi comemorado pela Toro Rosso e pelo piloto como se fosse título.

"É inacreditável. Para a equipe o sentimento é de vitória. É o melhor resultado da Honda desde o seu retorno à Fórmula 1 (em 2015). Acredito que o pessoal no Japão deve ter ficado bastante feliz com o resultado", comemorou.

Gasly se destacou ao longo de todo o final de semana. No treino classificatório, ficou com o sexto melhor tempo e ainda ganhou uma posição no grid por conta da punição ao inglês Lewis Hamilton, que trocou a caixa de câmbio.

"Desde que cheguei na Toro Rosso o carro tem se mostrado muito rápido. Conseguir o melhor resultado no Q3 do classificatório foi muito bom. Mas nada bate o sentimento de conseguir terminar a corrida na quarta colocação", prosseguiu.

Durante a prova, Gasly conseguiu ultrapassar o australiano Daniel Ricciardo da Red Bull logo na primeira curva. Depois, foi ultrapassado por Kevin Magnussen. E conseguiu dar o troco mais adiante.

O diretor da Toro Rosso, Franz Tost, rasgou elogios ao jovem francês. "Pierre fez um trabalho fantástico. "Ele controlou a corrida com a experiência de quem tem cem corridas na Fórmula 1. Foi extraordinário. Espero que seja apenas o começo", disse.