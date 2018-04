Após deixar comando de time chinês, Capello anuncia aposentadoria como treinador

09/04/2018 | 10:15



Menos de uma semana após ter a sua demissão do comando do time chinês Jiangsu Suning confirmada, Fabio Capello anunciou oficialmente a sua aposentadoria da carreira de técnico. O ex-treinador de Milan, Real Madrid, Roma e Juventus afirmou, em entrevista para a rádio estatal RAI, que também não tem interesse em assumir o posto de comandante da seleção italiana, posto que está vago atualmente.

Com 71 anos de idade, Capello alegou "razões pessoais" para deixar de dirigir o Jiangsu Suning e agora garantiu já estar satisfeito com a sua trajetória como técnico, na qual ele teve maior sucesso quando esteve à frente do Milan, conduzindo o time a quatro títulos do Campeonato Italiano e também ao troféu da Liga dos Campeões, em 1994.

Fora isso, ele também já dirigiu duas seleções em sua carreira. "Já tive experiências com as seleções da Inglaterra e da Rússia. Eu queria dirigir um time mais uma vez e o Jiangsu foi o meu último trabalho no futebol. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Estou satisfeito com o que eu fiz e agora vou gostar de ser um analista. Você sempre ganha neste papel", afirmou Capello.

Em 2014, quando estava à frente da seleção da Rússia, o italiano já havia adiantado que pretendia se aposentar após a Copa de 2018, na qual esperava estar como treinador da equipe dos anfitriões da competição. Porém, após ter assumido o cargo em 2012 e levado os russos ao Mundial de 2014, ele acabou sendo demitido em 2015.

Ele assumiu o seu último trabalho como técnico em junho de 2017, quando foi contratado pelo Jiangsu Suning e ajudou o vice-campeão nacional de 2016 a se livrar do rebaixamento no Campeonato Chinês. A demissão, na semana passada, foi confirmada após apenas três jogos nesta temporada de 2018, na qual o time acumulou uma vitória e duas derrotas.

Antes de chegar à China, Capello estava desempregado desde 2015, quando foi demitido justamente pela seleção russa durante o início do ciclo em que ele visava principalmente o Mundial de 2018, que será realizado entre 14 de junho e 15 de julho.

E, antes de assumir o comando da Rússia, Capello esteve à frente da seleção inglesa entre 2007 e 2012. Ele ajudou a equipe a ir até as oitavas de final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando foi eliminada pela Alemanha com uma derrota por 4 a 1.