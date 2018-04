Chris Pratt recebe fita cassete com músicas brasileiras e elogia Que Tiro foi Esse?: - Eu gostei disso

09/04/2018 | 10:11



Chris Pratt esbanjou simpatia em sua passagem pelo Brasil: experimentou feijoada, pastel e brigadeiro, participou de evento para fãs para promover Vingadores: Guerra Infinita e conheceu pontos turísticos. Depois de deixar os fãs encantados, o ator apareceu em uma entrevista ao Fantástico, exibido no último domingo, dia 8.

Durante o papo com Tadeu Schmidt, o astro contou como foi o clima de gravar com tantos atores dentro do set de Vingadores, mas fez mistério se seu personagem, Peter Quill, ou o Senhor das Estrelas, se envolve em alguma briga com o Homem de Ferro ou Thor:

- É divertido de ver. Deu muito certo [o clima entre o elenco] e era muita zueira. Me aproximei mais do Chris Evans, que eu já conhecia, mas também fiquei amigo do Chris Hemsworth. Ele é australiano e me deu carne de canguru para comer. Eu pensei que era brincadeira dele, mas era realmente carne de canguru e eu gostei.

Nos filmes de Guardiões da Galáxia, Peter Quill tem muito apego à uma fita cassete gravada por sua mãe na Terra, com músicas dos anos 70. Já na vida real, Chris contou que ouviu muito as canções da trilha sonora para treinar e emagrecer para o papel. Já perguntado sobre o que uma fita com músicas brasileiras teria, o astro respondeu: Garota de Ipanema e samba. Tadeu então entregou uma fita feita especialmente para ele, chamada Awesome Mix Brazilian Edition. Pratt então ouviu o hit Que Tiro foi Esse:

- O que é isso? Eu gostei!

O apresentador então ensinou o ator a falar a frase em português. Ele ainda recebeu um recado da dona do hit, Jojo Toddynho:

- Chris Pratt, fiquei sabendo que você amou minha música. Quando vier ao Rio, vou ensinar como se faz o tiro.

A participação de Pratt ainda mostrou como foi o encontro dele com os irmãos lutadores Minotauro e Minotouro, que elogiaram a boa forma do ator, que sempre foi fã de lutas e revelou que já praticou luta greco romana.