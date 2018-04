Dado Dolabella posta foto com filha após prisão: 'Tão bom estar de volta'

09/04/2018 | 10:11



Após ficar mais de 60 dias preso por falta de pagamento de pensão alimentícia, Dado Dolabella usou o Instagram pela primeira vez após ser solto na sexta-feira, dia 6. O ator e cantor publicou uma foto com a filha, Ana Flor, no último domingo dia 8. Na publicação, o ator celebrou o fato de estar solto e ainda agradeceu à mãe, a atriz Pepita Rodrigues, pelo apoio em que esteve encarcerado:

No fim, o amor que você leva é igual ao amor que você faz. Tão bom estar de volta e meu amor por vocês, só aumentou. Aquele vento que não derruba fortalece! Papai tá mais forte q nunca! Contem comigo! Sempre... Quero agradecer também toda energia boa que vocês me passaram!!! Por isso nunca me sinto sozinho! Amo vocês. Obrigado mãe, você é meu chão e minha asa!!! Não foi fácil... sem vocês eu não conseguiria!!!, escreveu na legenda da foto, em que aparece deitado na cama ao lado da filha.

O ator teve o mandado de prisão expedido por não pagar a pensão alimentícia de Eduardo, um dos três filhos, fruto do relacionamento com Fabiana Vasconcelos. A dívida seria de 196 mil reais. Ele já havia sido preso no mesmo processo em agosto do último ano, no Rio, mas conseguiu uma liminar para não ficar preso. Ele contesta o valor da pensão, que seria muito alto para seu rendimento.

Apesar de solto, Dado continua tendo problemas com a justiça. Outro pedido de prisão do ator foi emitido após ele ser acusado de dano e injúria, após ofender Viviane Sarahyba e riscar o carro dela. Por causa disso, ele pode ser transferido para uma prisão no Rio de Janeiro.