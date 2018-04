Antaq abre consulta pública sobre concessão de seis terminais portuários no PA

09/04/2018 | 09:58



A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) abriu nesta segunda-feira, 9, consulta pública para aprimorar as minutas de edital e contrato de arrendamento de terminais portuários no Estado do Pará. Os interessados em participar têm até 18 de maio para enviar sugestões. Também haverá audiência presencial em data e local que ainda serão definidos pela agência.

O aviso da consulta pública está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Os documentos da consulta estão disponíveis no site da Antaq e referem-se a cinco terminais de movimentação de granéis líquidos combustíveis localizados no Porto de Belém e um no Porto Vila do Conde.