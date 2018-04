Obituário - 9 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/04/2018 | 09:40



Santo André



Helena Cau Souto, 93. Natural de Pedreira (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Apparecida Michelini Morales, 91. Natural de Leme (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Oderval Attili, 73. Natural de Nhandeara (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Manoel José Cardoso, 72. Natural de Caturama (BA). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Iraci Rodrigues Martins, 72. Natural de Poxoreo (MT). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Judite de Matos, 71. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Jamesson Franco, 63. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Advogado. Dia 7. Crematório Memorial de Santos (SP).



Agostinho Frigéri, 62. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Claudemir de Oliveira Lucindo, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



Gabriela de Oliveira Lima, 22. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Manoel Santana, 68. Natural de Conceição do Canindé (PI). Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério do Baeta.



São Caetano



Maria Vicencia do Nascimento, 97. Natural de Altinópolis (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.



Maria Broietti Pinto, 90. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.



Nedyr Nóbrega dos Santos, 83. Natural de São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Palmira da Conceição Freire, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Valter da Costa Passos, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Beatriz da Silva Gonçalves, 82. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Antonia Júlia dos Santos, 74. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Oscar Sousa de Carvalho, 73. Natural de Jaguaquara (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Durvalina de Moraes Brito, 73. Natural de Vila Ida, Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério municipal.



Mercedes Ferreira da Silva, 72. Natural de Registro (SP). Residia na Vila Santa Rita, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Júlia Maria da Silva, 50. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Israel Lucas Norberto de Souza, 17. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 8, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



Takanobu Nakamura, 79. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Hoje, dia 9. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Mauá



Francisco Gomes de Brito, 78. Natural de Acopiara (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Daelso José Moreira, 75. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Eva Xavier da Silva, 74. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 7, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



José Dourado de Souza, 67. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no Jardim Mangalot, em São Paulo (SP). Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Ezilda Cândida Vieira Biasotto, 64. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Carlos Laurentino, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Cemitério Santa lídia.



Maria das Neves Pereira, 59. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Edi de Moura, 46. Natural de Mauá. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.