Irmã de Lua Blanco, Ana Terra Blanco anuncia que está grávida

09/04/2018 | 09:11



Ana Terra Blanco, irmã de Lua Blanco, anunciou que está grávida do ator Gabriel Chadan, que fez parte de Malhação: Viva a Diferença e A Lei do Amor. Através do Instagram, a cantora contou que está à espera de uma menina:

Três meses como um segredo só nosso... e agora que o papai emocionado já revelou eu abro pra vocês esse amor maior crescendo aqui dentro e como não me aguentei já fiz o exame de sangue que detectou que está vindo nossa filha que já é amada demais... a nossa Gaia. Que Deus abençoe essa alma , que venha com muita saúde e que me ajude junto com meu amor @gabrielchadan a criar um serhumaninho forte, independente e feminista!, escreveu na legenda de clique em que exibe a barriguinha saliente.

Gabriel usou a rede social para contar a novidade aos seguidores de uma forma discreta. Ele publicou uma foto ao lado da amada e apenas escreveu: Três! Além de cantora e compositora, Ana Terra também é atriz e já fez parte de Malhação, Geração Brasil e Mister Brau.