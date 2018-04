Helga Nemeczyk impressiona como Pavarotti e Silvero Pereira se transforma em Pabllo Vittar no Show dos Famosos

09/04/2018 | 09:11



Helga Nemeczyk levantou a plateia no último domingo, dia 8, durante o Show dos Famosos no Domingão do Faustão. A atriz surpreendeu ao surgir como Luciano Pavarotti e interpretar a música Nessun Dorma. Ela conquistou a primeira posição do Grupo 2 e se classificou com 39,5 pontos. Miguel Falabella, um dos jurados do quadro musical, não perdeu a chance de elogiar a apresentação em que a atriz foi aplaudida de pé: Nunca imaginei que você faria o Pavarotti. É muito difícil para uma mulher chegar ao registro vocal de um tenor. Você trouxe hoje a essência do programa: trazer coisas novas e nos deixar de boca aberta. Minha nota é dez.

Claudia Raia também não poupou elogios à Helga e também deu nota dez: Você é tão corajosa, tão 'macha' de colocar essa barba e interpretar um dos maiores cantores do mundo .Você traz o olhar, o temperamento, a alma do Pavarotti. Dez. Após a apresentação, Helga usou o Instagram para agradecer os elogios que recebeu: Foi entrega, foi emoção, foi ansiedade, foi diversão, foi lindo, foi a estreia! Obrigada meu Deus!!! Obrigada aos amigos que torceram por mim!!! Obrigada a todos os envolvidos!!! Produção, direção, figurino, caracterização, meus professores incríveis!!! Enfim.... obrigada Pavarotti!!!

Silvero Pereira se transformou em Pabllo Vittar e cantou a música Corpo Sensual. Durante o show, um carro virtual até passou pelo palco, na tentativa de lembrar o clipe da cantora. Após os elogios dos jurados, que a levaram para a segunda colocação no Grupo 2 com 39,1 pontos, Silvero falou sobre a transformação e elogiou Pabllo: Eu fui entrando num desespero gigantesco para entender o corpo dessa pessoa, é um corpo que tem toda uma trajetória. É isso que respeito na Pabllo: nordestina que, com toda a dor, conseguiu se tornar uma das maiores artistas do Brasil. É de um grande louvor, tem que bater palma para essa pessoa.

Paulo Ricardo foi o primeiro a se apresentar, já mostrando que a equipe do Show dos Famosos não está para brincadeira e arrasa no quesito figurino. O ex-RPM estava irreconhecível ao surgir como Gene Simmons, vocalista do Kiss, no palco da atração. Como não poderia ser de outra forma, ele cantou um dos maiores sucessos da banda, a múisca Rock And Roll All Nite. Na terceira colocação, com 38,8, Paulo Ricardo recebeu alguns conselhos dos jurados, como Claudia Raia, que pediu para que o cantor cantasse outro estilo de música além do rock. Já Boninho ponderou que faltou a pegada de demônio do Gene durante a apresentação.

Sandrá de Sá surgiu como Maria Alcina para cantar Fio Maravilha. A cantora ficou em quarto lugar no Grupo 2 com 38,5 pontos. Após a apresentação, ela agradeceu Faustão pela oportunidade: Queria te agradecer por deixar continuar que os artistas trabalhem, fazendo música ao vivo.