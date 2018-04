Após eliminação, prova do líder e paredão entre Jéssica e Kaysar, BBB 18 tem noite eletrizante!

09/04/2018 | 09:11



No superdomingo, dia 8, a produção do BBB desafiou os ânimos dos moradores da casa mais vigiada do Brasil. Como se não bastasse uma uma eliminação, os brothers ainda passaram por uma prova do líder e, para finalizar, um paredão que colocou Kaysar e Jéssica na berlinda.

A noite começou com a eliminação de Viegas, que havia sido emparedado ao lado de Breno. O jogador recebeu 57,64% dos votos e foi recebido por toda a família e os amigos.

Em seguida, os participantes já foram submetidos a uma rápida prova do líder, quando tinham que soltar uma bola em um circuito e em sua base cada recipiente contava com uma pontuação. Aquele que somasse mais pontos ganharia a disputa. E quem levou a melhor foi Breno.

Em seguida, como líder, ele foi responsável por colocar Kaysar no paredão e, pela casa, Jéssica foi a mais votada. A dupla não escondeu o descontentamento com a escolha e a loira, que já viveu momentos quentes com o sírio e já disse que seu maior medo era ir com ele para o paredão. Por isso, ela disparou:

- São dois dias aqui, fora temos a vida inteira!

Será que a dupla engatará um romance fora da casa?