Acidente na Régis Bittencourt, em SP, mata três pessoas e deixa três feridos

09/04/2018 | 07:54



Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt por volta das 2h30 desta segunda-feira, 9, em Taboão da Serra, cidade da região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Citroen ZX, com seis passageiros, colidiu com uma mureta na altura do Km 270. O carro seguia no sentido São Paulo.

Duas mulheres morreram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 21 anos sofreu traumatismo craniano e foi levado para o Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. Outra passageira, de 20 anos, foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Antena, em Taboão da Serra, após uma parada cardiorrespiratória. A terceira vítima faleceu por volta das 6h.

Os outros dois passageiros do veículo foram socorridos por ambulâncias da Arteris, concessionária que administra a rodovia. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

A pista do sentido São Paulo ficou bloqueada para os trabalhos de socorro às vítimas e remoção do veículo. O trânsito local ficou comprometido até o fim desta madrugada. No início da manhã, o tráfego foi liberado.