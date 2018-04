Mirando o Mundial, Zé Roberto convoca seleção feminina de vôlei na próxima semana

09/04/2018 | 07:20



A Superliga Feminina de Vôlei está em sua reta final e o técnico José Roberto Guimarães já começa a pensar na temporada da seleção brasileira. O principal foco é o Mundial, que será disputado em setembro no Japão e é um título que falta para a equipe feminina do País. "Pressão a gente tem em qualquer campeonato. No Mundial o Brasil bateu três vezes na trave. Chegar na final não é mole, não é para qualquer time", disse.

A seleção feminina foi três vezes vice-campeã mundial - em 1994, 2006 e 2010. Na última edição, em 2014, ficou com o bronze. Zé Roberto sabe da importância da competição, mas antes vai disputar a Liga das Nações, que tomou o lugar do Grand Prix e servirá como aquecimento para o principal evento do calendário.

"Minha convocação deve ser feita um mês antes do início da Liga das Nações. Deve sair por volta de 15 ou 16 de abril. Estamos trocando lista e conversando a respeito. Ainda tem análise dos jogos, pois uma coisa é a primeira fase da Superliga, outra é a fase final. Agora podemos ver melhor como as jogadoras vão se comportar principalmente em momento de crise, de dificuldade", explicou.

Uma das atletas que ele espera contar é com a central Thaisa, que se recuperou de uma grave lesão no joelho atuando pelo Hinode Barueri-SP, também comandado por Zé Roberto Guimarães. "Ela treinava saltos só três vezes por semana e a gente tinha de dosar o treinamento. Acredito que estamos conseguindo recuperá-la e o mais importante é a longevidade dela na seleção", comentou.

Quem foi bastante observada pelo comandante foi a oposta Tifanny Abreu, que atuou no Vôlei Bauru-SP. Primeira atleta trans da Superliga, ela foi uma excelente pontuadora e está sendo monitorada pela comissão técnica para uma possível convocação. Bia, do Vôlei Nestlé-SP, também chamou atenção pelo ótimo desempenho no time de Osasco (SP) nesta Superliga.

Enquanto pensa na seleção, Zé Roberto Guimarães ainda digere a eliminação do Hinode Barueri no torneio nacional, quando caiu nas quartas de final. "Fiquei triste, mas, se tivéssemos um tempinho a mais, poderíamos ter ido mais longe. A gente conseguiu montar um bom time, mas o tempo correu contra. Trocamos o pneu com o carro andando", comentou.