Mísseis atingem base área militar na Síria

09/04/2018 | 01:56



Vários mísseis atingiram uma base aérea militar na Síria na madrugada desta segunda-feira, 9, informou a TV estatal do país. De acordo com a emissora, há indícios de que Israel poderia estar por trás do ataque. Os militares sírios disseram que conseguiram derrubaram oito mísseis. Diversos soldados do regime de Bashar Assad foram mortos no bombardeio, que teve como alvo a base militar T-4, na província de Homs, centro da Síria.

Questionado, o exército de Israel se recusou a comentar o ocorrido. O país segue uma política de não confirmar nem negar ataques aéreos na Síria. Os Estados Unidos negaram participação na operação, mas o presidente Donald Trump vai se reunir com seus principais assessores militares para discutir uma eventual ação na Síria.

O ataque à base aérea ocorreu um dia após líderes mundiais condenarem um suposto ataque com armas químicas, no sábado, em uma cidade controlada pelos rebeldes no leste de Ghouta, nos arredores de Damasco. Ao menos 49 pessoas morreram.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Síria pagaria um "grande preço" pelo suposto ataque. Trump ainda chamou Assad de "animal" no Twitter.