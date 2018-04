FAB confirma que áudios ofensivos a Lula durante voos são reais

08/04/2018 | 22:37



A Força Área Brasileira (FAB) confirmou a veracidade de áudios que circulam nas redes sociais com pessoas conversando com as aeronaves que transportaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo à sede da Polícia Federal em Curitiba, na noite de sábado.

Em um dos áudios, é possível ouvir um homem não identificado dizendo "leva e não traz nunca mais". Em outro trecho, outro homem que não se identifica diz "manda esse lixo janela abaixo aí". Lula fez o trajeto até Curitiba em um monomotor. Lá, pegou um helicóptero até a sede da PF.

"Os dois áudios recentes envolvendo comunicações aeronáuticas e contendo comentários externos são verdadeiros e ocorreram nas frequências da Torre Congonhas, em São Paulo, e na da Torre Bacacheri, em Curitiba", diz nota da FAB publicada no Twitter oficial do órgão.

A Força Área alega que é possível afirmar que as referências ao ex-presidente não foram emitidas por controladores de voo. "As frequências utilizadas para essas comunicações aeronáuticas são abertas. O objetivo é que todos na sua escuta tenham conhecimento do que está ocorrendo no tráfego aéreo, condição importante para manutenção da segurança operacional", diz a nota.

A FAB afirmou ainda que "lamentavelmente" o serviço foi usado de forma inadequada porque as declarações emitidas fogem da "fraseologia padrão" da comunicação de tráfego aéreo e os usuários não se identificaram, o que é obrigatório.