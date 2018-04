Brasil perde o Jogo das Estrelas, mas leva desafios individuais

Anderson Fattori



09/04/2018 | 07:00



Por mais que os resultados estejam demorando para acontecer, o basquete feminino do Brasil ainda respira. Prova disso foi a grande festa da modalidade ontem, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Mais de 3.500 pessoas lotaram as arquibancadas para assistir ao Jogo das Estrelas, além de se entreter com várias atrações.

A festa contou com muita música, que animou até mesmo as jogadoras, as grandes protagonistas. A primeira atração foi o inédito Torneio de Enterradas. O aro, normalmente posicionado a 3,05 metros do chão, foi colocado a 2,75. Bianca, do Santo André, e Thainá, de São Bernardo, brilharam e ousaram nas tentativas. Melhor para a anfitriã, que ficou com o título.

Logo depois aconteceu o Desafio de Habilidades. Contando com o apoio da torcida, Débora, do Santo André, foi a mais precisa e ficou com o título. Por fim, o Torneio de Três Pontos foi vencido por Karla, do Vera Cruz, em disputa emocionante com Iza, do Presidente Venceslau.

Entre uma atração e outra aconteceram homenagens, como a prestada à ex-jogadora e ex-técnica Laís Elena, e apresentação de tirar o fôlego como a do grupo Ginasloucos, que fez acrobacias com cama elástica e enterradas sensacionais.

A programação acabou com o Jogo das Estrelas, amistoso entre seleção da Liga do Brasil contra a da Argentina. As hermanas controlaram a partida desde o início e venceram por 64 a 59.

“Nós começamos o jogo muito tímidas na nossa própria festa e depois não deu tempo de correr atrás do placar”, comentou a pivô Kelly, do Ituano, principal cestinha do time brasileiro, com 11 pontos.