Ex-funcionário da Cambridge Analytica vai cooperar com investigação sobre Rússia

08/04/2018 | 20:00



O analista de computação Christopher Wylie, que denunciou a utilização indevida de dados do Facebook para ajudar a campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições de 2016, afirmou neste domingo que vai cooperar com a investigação do Departamento de Justiça americano.

Wylie foi funcionário da empresa processadora de dados Cambridge Analytica. A companhia recebeu múltiplas críticas devido a reportagens que mostraram a utilização de dados de milhões de contas no Facebook com o objetivo de interferir no resultado eleitoral.

Ao programa 'Meet the Press', da TV NBC, Wylie conformou que vai se reunir com "autoridades e o Departamento de Justiça". O conselheiro especial Robert S. Mueller, designado pelo Departamento de Justiça para encabeçar as investigações sobre o caso Rússia, vai analisar as relações entre a Cambridge Analytica e a campanha de Trump.

Os democratas no Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes já haviam dito previamente que pretendiam interrogar Wylie. Fonte: Associated Press.