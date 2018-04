Revoltados, torcedores do Palmeiras depredam a sede da Federação Paulista

08/04/2018 | 19:46



Após a derrota para o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, neste domingo, torcedores do Palmeiras depredaram a sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), localizada a aproximadamente um quilômetro do estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, onde foi disputada a partida. Quando a Polícia Militar chegou ao local, os vândalos já tinham ido embora.

Os torcedores arrancaram um escudo do Corinthians que ficava na grade de proteção na frente da sede da Federação Paulista de Futebol. Também jogaram pedras no prédio da entidade. O vidro traseiro de um carro que estava estacionado dentro da FPF foi destruído. Segundo testemunhas, houve um princípio de confusão. Depois, alguns torcedores tentaram agredir jornalistas que trabalhavam no local.

Os palmeirenses ficaram revoltados com a atuação do árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Depois de marcar pênalti do volante Ralf no atacante Dudu, no segundo tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0, o juiz voltou atrás e anulou o lance.

Em boicote à FPF, o Palmeiras não enviará nenhum representante para a festa de premiação aos melhores da competição, que será realizada nesta segunda-feira à noite em uma casa noturna na zona oeste da capital. Neste domingo, os jogadores sequer subiram ao pódio montado no Allianz Parque para receber medalhas de vice-campeão e deixaram o estádio sem dar entrevistas.