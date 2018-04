Corintianos destacam apoio da torcida para virar a final e Jadson ironiza rivais

08/04/2018 | 19:08



Os jogadores do Corinthians tiveram que fazer uma festa comedida no gramado do Allianz Parque, para evitar confusão, após a vitória por 1 a 0 no tempo normal e o triunfo nas penalidades que assegurou o título paulista de 2018. Entretanto, a alegria de conquistar o bicampeonato estadual foi muito grande e os atletas aproveitaram o novo troféu para desabafar e também criticar o Palmeiras, que, segundo eles, desdenhou do clube após a vitória no primeiro jogo da decisão do Paulistão.

"Futebol é sempre importante ter respeito. Quando eles ganharam na arena, alguns caras que trabalham no Palmeiras vieram tirar sarro e a gente teve mais uma semana de trabalho para nos manter focados. Conseguimos uma vitória que ninguém esperava aqui e agora é comemorar", disse o meia Jadson.

O goleiro Cássio, destaque da partida ao pegar dois pênaltis, destacou o apoio da torcida no treinamento de sexta-feira. "Feliz por mais uma vitória do Corinthians. Mesmo tendo perdido em casa, nosso time nunca desconfiou que não poderíamos vir aqui e ganhar o título. Está todo mundo de parabéns, desde a pessoa que prepara a nossa comida lá", comentou. "É meu sétimo ano aqui, mas a torcida ainda faz coisas que nos surpreende. Somos merecedores", completou.

Já o meia Matheus Vital, que chegou do Vasco nesta temporada, ressaltou a importância da mudança de clube para a sua carreira. "Sabia que, quando viria para o Corinthians, era para chegar em um clube que busca títulos em todas as temporadas", comentou.