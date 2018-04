Milan empata em casa com Sassuolo e briga por vaga na Liga Europa fica embolada

08/04/2018 | 19:00



Na luta para voltar aos melhores tempos de sua história, o Milan segue dando sofrimento aos seus torcedores nesta temporada. Neste domingo, o time rubro-negro atuou em casa, no estádio San Siro, em Milão, para mais de 43 mil pessoas, e apenas empatou com o Sassuolo por 1 a 1, no complemento da 31.ª rodada do Campeonato Italiano. Politano abriu o placar para os visitantes e Kalinic deu números finais à partida.

Com o tropeço em casa, o Milan vê mais embolada a briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O time segue na sexta colocação, agora com 52 pontos, e no momento está na zona de classificação. O problema é que a Fiorentina vem de uma sequência de seis vitórias seguidas e está em sétimo, com dois pontos a menos.

Já o Sassuolo se mostrou uma verdadeira pedra no sapato do Milan. Em 10 partidas entre as equipes, são quatro vitórias do clube verde e preto e um empate. Na tabela de classificação, porém, ainda luta contra o rebaixamento - está em 16.º lugar com 29 pontos, dois acima da degola.

Na próxima rodada, o Milan terá uma dura missão pela frente. Em casa, enfrentará o vice-líder Napoli, que segue na luta pelo título contra a Juventus. O Sassuolo jogará como mandante contra o lanterna Benevento.