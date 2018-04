Partido do premiê da Hungria vence eleição parlamentar

08/04/2018 | 19:00



O partido conservador Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, venceu a eleição parlamentar deste domingo na Hungria.

Resultados preliminares do Escritório Nacional Eleitoral apontam que o Fidesz teve 49,5% dos votos. Com este resultado, o partido governista garante 134 de 199 assentos no parlamento nacional, o que lhe dá uma super maioria para aprovação de leis.

Com 69,1% das urnas apuradas, o partido nacionalista de direita Jobbik tinha 20% dos votos, o que lhe garante 27 assentos.

A aliança de centro-esquerda Socialismo e Diálogo teve 11,8% dos votos, o que lhes dá o direito a 19 parlamentares. Fonte: Associated Press.