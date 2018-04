No aniversário, Santo André planeja futuro

Vanessa de Oliveira



09/04/2018 | 07:00



Santo André completou ontem 465 anos, com pensamento no futuro. No mês que vem, a Prefeitura assinará o projeto Santo André 500 Anos, que terá como objetivo planejar os próximos 35 anos da cidade. A ação será feita por meio da iniciativa privada com o Movimento Brasil Competitivo.

“A partir de maio, (o Movimento) vem para cá fazer todo um estudo do que a cidade tem, dos índices, onde queremos chegar e fazer esse planejamento de longo prazo, em parceria com a sociedade civil”, falou o prefeito Paulo Serra (PSDB), durante evento de aniversário do município, no Parque Central.

De acordo com o chefe do Executivo, serão investidos R$ 3 milhões no projeto, recurso que será totalmente pago pela iniciativa privada. A expectativa é que o plano seja concluído em até um ano e meio. “É um conteúdo que queremos deixar para as próximas gerações. Se a cidade tivesse sido planejada 35 anos atrás, tenho certeza que estaríamos em uma posição muito melhor em todas as áreas”, disse Serra.

MAIS PARABÉNS

A Orquestra Sinfônica de Santo André também comemorou aniversário ontem, por três décadas de existência. Para a andreense Nair Fávero, 76, quem ganhou presente foi ela, com a apresentação do grupo ontem, no Parque Central. “A orquestra é espetacular”, vibrou.