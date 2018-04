Estado libera R$ 4,2 mi para turismo de Ribeirão

da Redação



09/04/2018 | 07:00



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), assinou convênio que deve assegurar investimento da ordem de R$ 4,2 milhões para viabilizar projeto de estímulo à atividade turística do município. Os recursos, por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) – órgão ligado ao governo paulista –, serão destinados à revitalização do Parque Oriental, ponto que tende a fazer parte de nova rota turística da cidade.

Com a adesão, Ribeirão contabiliza cerca de R$ 10 milhões de repasses junto ao Dadetur para aplicar no setor. Na semana passada, Kiko, havia anunciado R$ 3 milhões para a implantação da segunda etapa do Boulevard Gastronômico – complementando a primeira fase –, em processo de licitação.

Situado às margens da Represa Billings, o parque, que atualmente não encontra-se em funcionamento, tem área de 100 mil metros quadrados. A proposta reestruturar o local, tendo a temática oriental. Deste ponto sairão os passeios de barco (trimarã) até o Templo Luz do Oriente, onde está situada a Torre de Miroku. O espaço estará ligado, ainda, ao Boulevard Gastronômico, na região central da cidade.

Impasses junto ao governo do Estado impediram transferências durante quase dois anos. O Paço necessitou regularizar a situação do município com o órgão para voltar a receber aportes, como estância turística. “Análises de documentações referentes aos convênios e contratos firmados pela Prefeitura foram realizados. Neste processo, erros graves foram identificados, como a falta de licenças junto aos órgãos competentes para a construção do Teleférico, além de falhas relacionadas ao convênio do Parque Temático”, citou o Paço.

A regularização incluiu a devolução de R$ 416 mil ao Estado. A gestão de Saulo Benevides (MDB) teria usado para comprar parte dos equipamentos do Teleférico – que nunca foram entregues pela empresa ao município.