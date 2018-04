Com gol de brasileiro, Valencia vence e ultrapassa Real Madrid no Espanhol

08/04/2018 | 18:41



Com um gol marcado pelo brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, o Valencia venceu o Espanyol por 1 a 0, em casa, neste domingo, e assumiu a terceira posição do Campeonato Espanhol, ultrapassando o Real Madrid, que horas mais cedo empatou por 1 a 1 com o Atlético de Madrid no clássico da capital espanhola.

O time valenciano foi aos 65 pontos, contra 64 da equipe dirigida por Zinedine Zidane, agora quarta colocada, enquanto o Espanyol estacionou nos 36 pontos e ocupa a 14ª posição.

O único gol do jogo realizado no estádio Mestalla foi marcado pelo atacante Rodrigo aos 7 minutos do primeiro tempo, quando completou de cabeça para as redes um cruzamento.

Já na outra partida que terminou mais tarde neste domingo pelo Campeonato Espanhol, a Real Sociedad goleou o Girona por 5 a 0, em casa, e assumiu a 12ª posição da tabela, com 37 pontos. O triunfo por placar elástico surpreendeu também pelo fato de que o Girona realiza grande campanha, na qual ocupa o oitavo lugar, com 44 pontos.

Neste último duelo, Sergio Canales e Adnan Januzaj marcaram os dois primeiros gols do time de San Sebastián já no primeiro tempo, antes de Mikel Oyarzabal (duas vezes) e

Juanmi decratarem o 5 a 0 na etapa final.

Nesta segunda-feira, o confronto Villarreal x Athletic Bilbao fechará, a partir das 16 horas (de Brasília), a 31ª rodada do Campeonato Espanhol.