USCS abre consulta de PPP da ampliação

Humberto Domiciano



09/04/2018 | 07:00



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) abriu consulta pública de uma PPP (Parceria Público-Privada) para contratação de empresa que será responsável pela ampliação da estrutura e prestação de serviços de operação, conservação e manutenção dos campi Barcelona e Centro. O valor do vínculo pode atingir o montante de R$ 158,4 milhões pelo período de 20 anos. O projeto em andamento pela instituição inclui a construção de novo prédio do Campus Barcelona e a gestão de tarefas como limpeza, infraestrutura e exploração de espaços de cantinas e comércio. A estimativa é que o processo de abertura da licitação e assinatura do acordo possam acontecer até o fim deste ano.

As parcelas mensais de contraprestação serão de aproximadamente de R$ 1,4 milhão e a vencedora do certame será a que oferecer o menor valor. A proposta de PPP da USCS teve início em 2014 e acabou tendo passos lentos desde então. Na visão do reitor Marcos Sidnei Bassi, o sinal de melhoria da economia brasileira favoreceu a retomada do projeto nos últimos meses. “Ano passado foi ruim para a economia e as empresas deixaram de lado os projetos. Como o mercado reaqueceu, estamos retomando este assunto. Fizemos uma audiência pública e decidimos ter uma postura um pouco mais conservadora. Serão 45 dias para que os interessados nos mostrem as impressões e a partir disso vamos absorver, analisar e formatar o edital.”

Segundo Bassi, a ampliação do espaço físico da entidade se deu por necessidade operacional. “Estamos precisando de espaços e já há algum tempo a universidade está alugando espaços fora dos campi. O quadro acabou ficando mais urgente com os cursos novos de Odontologia e Engenharia. Temos a intenção de levar também outros cursos para o prédio novo, justamente para termos mais espaço no campus Centro. É uma necessidade imediata”, detalhou. Em 2017, a USCS transferiu cerca de 2.000 estudantes dos mais de 120 cursos de pós-graduação lato sensu para o 6º andar do Centro Comercial e Empresarial São Caetano, longe 270 metros do atual campus, no Centro.

PLANO

A estrutura do novo prédio terá capacidade para até 4.990 alunos em todos os turnos que serão distribuídos pelos cursos de Direito (1.295 alunos), Engenharia (600 alunos) e Pedagogia (600 alunos). O projeto prevê ainda uma estrutura que comporte associações acadêmicas, lanchonetes, restaurantes, reprografia e copas, além de espaços exteriores de estar, contemplação ou atividades esportivas que não demandam grandes infraestruturas como mesas de xadrez e ping-pong. O terreno destinado à implantação do novo prédio está localizado no campus Barcelona, limitado pelas ruas Maceió, Conselheiro Lafayette e Joana Angélica, além das edificações voltadas para a Rua Alegre.