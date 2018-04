Cicpaa. Gipem. Meio ambiente...

Ademir Medici



“Hoje temos um grupo que traz lembranças infinitas, os Amigos do Centro Acadêmico.”

Cf. Silvio José Buso.

Amigos do Centro Acadêmico de São Caetano, hoje é o aniversário de Silvio José Buso. Um idealista. Citamos algumas siglas, para comprovar o que dizemos:

- Cicpaa – Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar.

- Gipem – Grupo Independente de Pesquisadores da Memória.

- Tema Meio Ambiente – Empresa nacional com três pilares de sustentabilidade: econômico, social e ambiental.

Para se ter uma ideia, a Cicpaa, com atuação inicial no Grande ABC, deu origem à Cetesb, empresa estadual. OGipem participou diretamente da criação de uma revista hoje referência nas questões da historia e memória, ela mesma, a Raízes, com duas edições anuais pela Fundação Pró-Memória de São Caetano.

Onde nasceu o Bonifácio de Carvalho

Para participar destes projetos, Silvio José Buso alicerçou-se nos estudos realizados em São Caetano e que o levaram a participar da fundação do Centro Acadêmico. “O Centro Acadêmico iniciou com o Grêmio Estudantil Bonifácio de Carvalho, tendo como membros, entre outros, os irmãos Sayar, Fuad e Ramys”, relembra Silvio Buso.

Até chegar ao Centro Acadêmico de São Caetano, Silvio fez os vários cursos básicos. E participou de várias passagens. Uma delas: começou a cursar o ginásio quando o Instituto Bonifácio de Carvalho estava instalado, provisoriamente, no Grupo Escolar Senador Flaquer, no bairro Fundação. E concluiu o curso no novo prédio, da Avenida Goiás.

Ou seja: Silvio Buso foi um dos alunos são-caetanenses que se despediu do antigo prédio do ‘Bonifácio’ e que inaugurou o novo, origem do Centro Acadêmico que reúne os antigos numa jornada que passa dos 60 anos e se aproxima dos 70.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Silvio Buso, o avô.

Mestre carnavalesco

Silvio José Buso

- Nascimento: 9-4-1942

- Cidade: São Caetano

- Filiação: João Buso Sobrinho e Maria B. Buso

- Irmãos: Antonio Valter, Roberto e Edson Luis

- Escolaridade: Grupo Escolar Senador Flaquer; curso de admissão com o professor Beraldo; Ginásio Estadual Coronel Bonifácio de Carvalho; Instituto de Ensino de São Caetano

- Atividade profissional: químico industrial

- Mulher: Judith de Mucio Buso

- Filhos: Fernanda e Denys Buso

- Genro: Leandro Mantovam

- Netos: Lara e Lorena (gêmeas), Pietro e Marina.

Diário há 30 anos...

Sábado, 9 de abril de 1988 – ano 30, edição 6722

Manchete – Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda, volta a defender a livre negociação

Santo André – Desfile cívico-militar homenageia a colônia japonesa. Na Avenida Apiaí, a presença da comitiva de Takasaki, cidade-irmã japonesa.

São Bernardo – Ruy Coppola, o juiz diretor dos fóruns da cidade, interdita o Fórum Criminal, que funcionava na antiga Escola João Ramalho, hoje sede da Guarda Civil Municipal.

Diadema – Racha no PT provoca demissões na Prefeitura, governo Gilson Menezes.

Memória – Andreenses e o monumento a João Ramalho.

Guido Fidelis (crônica) – A gangorra do prestígio eleitoral.

Em 9 de abril de...

1908 – Falece Carlotta Stefanini, primeira mulher de Ítalo Stefanini, que foi intendente (prefeito) de São Bernardo no fim do século 19.

1918 – A senhorita Olívia Cardoso Franco é nomeada adjunta do Grupo Escolar de São Bernardo, hoje Santo André. Ela já exercia o cargo de professora substituta efetiva, regendo classe vaga.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: esquadra brasileira parte para os mares europeus. Vai colaborar com os aliados.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 9 de abril:

-Em São Paulo, Cubatão, vizinho ao Grande ABC e elevado a município em 1949. E mais: Itariri, Mogi Guaçu, Pedro de Toledo e Pirapozinho.

- No Piauí, Alagoinha do Piauí e Santo Antonio de Lisboa.

- Em Sergipe, Arauá.

- No Espírito Santo, Bom Jesus do Norte e Ecoporanga.

- No Pará, Juruti.

- No Rio Grande do Norte, Santana do Seridó.

Fonte: IBGE.

HOJE

- Dia Nacional do Aço

- Dia da Biblioteca. Um decreto de 9 de abril de 980 instituiu no Brasil, também, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

Santos do Dia

- Maria de Cléofas

- Valdetrudes

A Flora do Grande ABC

Árvore da Mata Atlântica. Domina a floresta do Nordeste ao Sul. Suas flores são vermelhas, cujo néctar atrai e completa a alimentação dos pássaros.

O crescimento do mulungu é rápido. Porte pequeno. Não passa de cinco metros de altura.

Na época da floração, perde todas as folhas. Permanecem o tronco e as flores, o que dão uma beleza peculiar.

Pesquisa, texto e foto: Claudinei Correia de Mello, biólogo