ONU vai se reunir nesta segunda para discutir ataque a Douma

08/04/2018 | 18:30



O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir nesta segunda-feira em encontro de emergência para discutir a suspeita de um ataque químico na cidade de Douma, na Síria.

A reunião foi convocada por Estados Unidos, Reino Unido, França, Polônia, Holanda, Suécia, Kuwait, Peru e Costa do Marfim.

Ativistas da oposição síria e equipes de resgate alegam que um ataque com gás venenoso no sábado, na cidade de Douma, perto de Damasco, matou pelo menos 40 pessoas. As imagens divulgadas pelos Capacetes Brancos da Defesa Civil da Síria mostram crianças deitadas no chão imóveis e espumando pela boca.

O presidente dos EUA, Donald Trump, culpou as forças do governo sírio pelo ataque. O governo de Bashar Assad negou a responsabilidade. Fonte: Associated Press.