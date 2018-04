Zanin acredita em reversão da prisão de Lula

08/04/2018 | 18:19



Após visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o advogado Cristiano Zanin Martins afirmou que acredita em uma reversão da prisão do petista no Supremo Tribunal Federal (STF). "Acredito. Nós vamos reverter essa decisão porque nem a condenação nem a prisão para cumprimento antecipado da pena são compatíveis com a lei", disse.

Ao ser perguntado se a defesa via Lula como preso político, o advogado respondeu que vê uma motivação política no processo que levou à condenação. "O presidente se considera um preso político", disse.

Zanin afirmou ainda a jornalistas que não anteciparia nenhuma estratégia jurídica ao ser questionado sobre que ferramenta a defesa usaria para reverter a prisão do ex-presidente.

O advogado não quis revelar nenhum conteúdo da conversa e também não respondeu se Lula assistia pela TV ao jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras.