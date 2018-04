Coreia do Norte diz aos EUA que está pronta para discutir desnuclearização

08/04/2018 | 17:12



Fontes da Casa Branca disseram que a Coreia do Norte informou aos Estados Unidos que o ditador Kim Jong-un garantiu estar preparado para discutir a desnuclearização na Península Coreana, deixando livre o caminho para um encontro entre ele e o presidente americano, Donald Trump.

Os funcionários americanos não disseram quando e como essa garantia foi entregue, mas as autoridades norte-americanas e norte-coreanas estiveram em comunicação.

"Os EUA confirmaram que Kim Jong-un está disposto a discutir a desnuclearização da Península Coreana", disse uma autoridade do governo Trump neste domingo.

As esperanças de um avanço nas conversas que poderia encerrar mais de seis décadas de animosidade na Península Coreana aumentaram no mês passado, quando o conselheiro de segurança nacional sul-coreano, Chung Eui-yong, disse à Casa Branca que a Coreia do Norte estava preparada para negociar a questão nuclear.

Durante semanas, no entanto, as autoridades norte-americanas não ouviram nada dos norte-coreanos, levantando preocupações de que o governo sul-coreano, ansioso por reduzir as tensões na região, tivesse exagerado a disposição de Pyongyang de colocar seu arsenal nuclear na mesa de negociações.

A garantia norte-coreana não significa que as negociações serão necessariamente bem-sucedidas. Pyongyang indicou que o progresso em direção à desnuclearização deve prosseguir em fases sincronizadas com as concessões diplomáticas e econômicas do lado americano. Fonte: Dow Jones Newswires.