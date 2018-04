Liziero volta e Aguirre ajusta São Paulo visando estreia na Copa Sul-Americana

08/04/2018 | 17:13



Neste domingo de decisões dos campeonatos estaduais, o São Paulo, ausente de finais desde 2012, treinou na última manhã no CT da Barra Funda visando a estreia na Copa Sul-Americana diante do Rosario Central, da Argentina, na próxima quinta-feira. A partida de volta deste mata-mata será no Morumbi e está marcada para o dia 9 de maio.

O jovem Liziero, que se firmou como titular na equipe são-paulina e ganhou a confiança do comandante, treinou normalmente. Preservado pela comissão técnica por conta do desgaste físico, ele havia sido ausência nas atividades de sábado.

Depois de um coletivo no último sábado com a presença de Anderson Martins e Valdivia, recuperados de dores na região dorsal e de estiramento na coxa esquerda, respectivamente, este domingo foi de exercícios e alguns ajustes realizados pelo técnico Diego Aguirre, com foco nos exercícios físicos e técnicos. Valdivia e Anderson Martins devem estar à disposição de Aguirre para o jogo na Argentina.

Depois disso, o treinador uruguaio dividiu os jogadores em três grupos para um treino com bola em campo reduzido. Na sequência, mais um trabalho físico, alternado com exercícios aeróbios para aprimorar o condicionamento físico dos jogadores.

O time da capital paulista volta a treinar na segunda-feira e viaja na próxima terça-feira à Argentina. Depois de enfrentar o Rosario Central, o São Paulo faz sua estreia no Brasileirão contra o Paraná, na segunda-feira, dia 16 de abril, que marcará o primeiro jogo de Aguirre sem caráter decisivo desde que ele assumiu o comando da equipe tricolor.