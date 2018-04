Estamos pensando em cortes no orçamento dos EUA, diz conselheiro da Casa Branca

08/04/2018 | 16:45



O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou em entrevista neste domingo que tanto líderes do Partido Republicano quanto membros do governo estão considerando cortar gastos do governo.

"Eu acho que o Partido Republicano no Congresso finalmente descobriu que não é uma má ideia cortar alguns gastos porque afinal, os gastos podem levar a déficits e gastos interferem na economia", disse Kudlow, em entrevista à Fox News.

Segundo Kudlow, ele e Mick Mulvaney, diretor do Escritório de Gestão de Orçamento da Casa Branca, estão estudando projetos para cortes de gastos, sem especificar em que áreas. "Eu não vou falar em números ainda", disse.