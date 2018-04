Isabeli Fontana joga Eu Nunca com Di Ferrero e confessa: - Já usei a fama para sair de um problema

08/04/2018 | 16:11



Isabeli Fontana e Di Ferrero foram ao Hotel Mazzafera com Matheus Mazzafera no último sábado, dia 7, e brincaram de Eu Nunca: um jogo que consiste em seguir uma regra pré-determinada se você disser nunca ter feito algo que, na verdade, já fez.

Polêmicos, os três começaram falando se já tinham ficado bêbados antes do meio-dia. Papo vai, papo vem, entre algumas confissões ou outras como, por exemplo, tanto Di quanto Isabeli terem saído com alguém dez anos mais novo ou mais velho, o par entregou:

- Já usei a fama para sair de um problema.

Eita! Mas dando continuidade ainda, o casal assumiu que já transaram na piscina - não disseram com quem - e, logo em seguida, Isabeli confessou que já foi traída muitas vezes. Di, por outro lado, disparou:

- Eu nunca fui, não que eu saiba, né, mas devo ter sido.

E Isabeli, que já falou sobre alienígenas, entregou ao ser questionada se já viu os tais seres estranhos:

- Eu já vi alienígena!

Além do mais, Di e Isabeli contaram que já fuçaram no telefone do boy - ou da girl - e que, inclusive, acabaram brigando por causa disso. Eita, hein!