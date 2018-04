Rafael Macedo e Jonas Inocêncio ficam em 5º no dia final de Grand Prix na Turquia

08/04/2018 | 15:15



A seleção brasileira de judô encerrou neste domingo a sua participação no Grand Prix de Antalya, na Turquia, com quatro judocas em ação. Mas o desempenho não foi tão bom quanto os de sexta-feira e sábado, quando o País conquistou duas medalhas de bronze com Sarah Menezes (48kg) e com Alexia Castilhos (63kg). Os melhores resultados vieram com Rafael Macedo (90kg) e Jonas Inocêncio (+100kg), que terminaram em quinto lugar ao perderem as suas disputas pelo terceiro lugar no pódio.

Jonas Inocêncio foi quem chegou mais longe nas preliminares avançando até às semifinais de sua categoria, onde caiu para o iraniano Javad Mahjoub. Antes disso, o brasileiro derrotou o turco Burak Serbest, na primeira luta, para avançar às oitavas, onde derrotou o casaque Galymzhan Krikbay. Nas quartas de final, bateu o Iurii Krakovetskii, do Quirguistão.

Na luta pela medalha, porém, o brasileiro não passou pelo sul-coreano Sungmin Kim, que conseguiu o ippon para vencer a luta ficar com um dos bronzes do peso pesado masculino.

Rafael Macedo, por outro lado, precisou passar pela repescagem para chegar à disputa pelo bronze. Ele estreou com vitória por ippon sobre Tejen Tejenov, do Turcomenistão, mas encarou uma pedreira nas quartas - o atual campeão mundial Nemanja Majdov, da Sérvia - e perdeu por um waza-ari. Na repescagem, conseguiu um waza-ari e o ippon para superar o mongol Altanbagana Gantulga e se classificar para a disputa de bronze, onde perdeu para o Mammadali Mehdiyev, do Azerbaijão, por ippon, e ficou com o quinto lugar uma semana depois de ser campeão do Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia.

Gustavo Assis e Leonardo Gonçalves também lutaram neste domingo, mas pararam nas primeiras rodadas sem avançar ao bloco final de disputas. A próxima competição da seleção brasileira de judô será o Campeonato Pan-Americano de San José, na Costa Rica, entre os próximos dias 21 a 23.