08/04/2018 | 15:07



Oito ônibus com militantes de movimentos sociais, sobretudo do MST, estão em ruas próximas ao acampamento no entorno do prédio da Polícia Federal, em Curitiba. Eles dizem que um total de 22 veículos deixou o interior do Paraná ainda na madrugada. A intenção é ficarem concentrados até a próxima sexta-feira.