Nicolás Maduro mostra solidariedade a Lula em redes sociais

08/04/2018 | 15:07



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez uma publicação de solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso ontem, em sua conta no Twitter, na madrugada deste domingo, 8.

"Querido irmão e companheiro @LulapeloBrasil, como escreveu o Poeta: 'Ganharemos nós, os mais simples, vamos ganhar, mesmo que você não acredite, vamos ganhar'", escreveu ele, que usou uma foto de Lula após discursar no sábado, 7, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo.