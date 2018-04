Autor de O Outro Lado do Paraíso arma plano para que últimos capítulos não vazem

08/04/2018 | 15:11



O Outro Lado do Paraíso está entrando para a lista de novelas que fizeram sucesso no horário das nove e, entrando em sua reta final, a trama promete ainda mais momentos memoráveis. E em relação aos capítulos finais, o autor Walcyr Carrasco está querendo proteger o vazamento de informações, segundo informações do colunista Flávio Ricco.

De acordo com o jornalista, Walcyr quer limitar a divulgação dos capítulos apenas a ele e a sua equipe de direção da novela. O pessoal da produção só terá acesso ao material no momento apropriado. Será que o plano vai dar certo?

Seguindo os conformes, a novela deve abordar principalmente Clara, personagem de Bianca Bin, e Sophia, personagem de Marieta Severo. Muitas questões ainda estão no ar, como por exemplo, se Clara escolherá Patrick ou Gael. Em relação à Sophia, o mistério que cerca seu futuro é se ela será presa por suas famosas mortes à tesouradas.