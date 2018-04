Caio Blat sai de Deus Salve o Rei e segue para novela das nove

08/04/2018 | 15:11



Caio Blat, que voltou a ter contato com o filho, segue a fila rápido, principalmente quando o assunto é novela! De acordo com o colunista Flávio Ricco, assim que seu personagem Cássio, em Deus Salve o Rei, morrer, o ator partirá para as novela das nove, chamada O Sétimo Guardião.

Caio viverá o filho mais velho de Dan Stulbach e Letícia Spiller na trama de Aguinaldo Silva. O colunista alegou que, por enquanto, não existem mais informações sobre a história que está prevista para estrear em novembro, mas nós já ficamos muito ansiosos para saber como vai ser, não é?