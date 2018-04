Chelsea só empata com o West Ham no Inglês e fica distante da Liga dos Campeões

08/04/2018 | 14:54



Atual campeão nacional, o Chelsea está cada vez mais longe de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Depois de perder para o rival Tottenham em casa na rodada passada, o time de Londres só empatou por 1 a 1 com o West Ham neste domingo, de novo no estádio Stamford Brigde, no fechamento da 33.ª rodada do Campeonato Inglês.

Longe de lembrar o Chelsea que faturou o Campeonato Inglês na temporada passada com propriedade, os comandados do técnico italiano Antonio Conte estão na quinta posição com 57 pontos e, faltando seis jogos para o final do torneio, estão agora 10 pontos atrás do Tottenham, quarto colocado e último time dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Para piorar, o Arsenal, que vem logo atrás, chegou aos 54 pontos com a vitória sobre o Southampton e já ameaça a vaga na Liga Europa do Chelsea. O West Ham tem 34 pontos e ocupa a 14.ª posição, um pouco mais longe da zona de rebaixamento.

Depois de ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Barcelona, a torcida do Chelsea esperava que a equipe vencesse os dois jogos em casa diante do Tottenham e West Ham para ganhar fôlego na briga para integrar o grupo dos quatro melhores. O time de Londres, porém, sofreu com dois tropeços e vê na Copa da Inglaterra, competição em que está nas semifinais contra o Southampton, a única chance de conquistar um título na temporada.

Em campo, um dos problemas graves do Chelsea na temporada se repetiu neste domingo: a má pontaria. Assim como na rodada anterior, o time, liderado pelo brasileiro Willian e pelo belga Hazard, criou bastante e teve inúmeras oportunidades de gol para construir um placar confortável.

Balançou as redes, entretanto, apenas um vez, com o lateral-direito espanhol Azpilicueta, aos 36 minutos do primeiro tempo, em toque oportunista dentro da área. Antes disso, o Chelsea teve ao menos três chances claras - duas com Willian e uma com Morata -, mas não fez. O veterano goleiro Joe Hart, em duas delas, salvou o West Ham. Morata, muito criticado pela torcida e reserva em boa parte dos jogos no Campeonato Inglês, brigou e também tentou muito, mas passou em branco.

Na etapa final, após sair com o prejuízo mínimo da primeira etapa, o West Ham cresceu e empatou a partida aos 27 minutos, com o mexicano Javier "Chicharito" Hernández, que entrara dois minutos antes e balançou as redes de chapa, no canto direito de Courtois, em seu primeiro toque na bola. No final, mais pressão dos donos da casa para consagrar Joe Hart.