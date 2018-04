Após ser dispensada da Globo, Malu Mader investirá em carreira de diretora e roteirista

08/04/2018 | 14:11



Malu Mader fez mudanças em seu contrato na Rede Globo e não faz mais parte do quadro fixo de funcionários da emissora, após 35 anos lá. Porém, segundo informações do colunista Flavio Ricco, a atriz está muito tranquila em relação ao seu futuro e pretende agora investir na carreira de diretora e também de roteirista, além de tentar papeis em canais fechados.

Seu trabalho mais recente ainda é no campo da atuação. Ela acabou de filmar a versão de Daniel Filho para Boca de Ouro, peça original de Nelson Rodrigues. Na produção, ela atua ao lado de Marcos Palmeira, que faz o papel do bicheiro. Já Malu, vive uma das principais personagens, a Guigui, ex-amante do protagonista, que dá três diferentes versões para a morte dele.

Na Globo, nos últimos anos, ela fez apenas participações em novelas como Sangue Bom, Haja Coração, Tempo de Amar e, mais recentemente, em Malhação: Vidas Brasileiras.