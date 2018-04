Em vídeo antes da prisão, Lula diz que defesa entrará com recurso na 2ª-feira

08/04/2018 | 13:46



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em vídeo postado neste domingo, 8, em suas redes sociais, que a ainda tem recurso para recorrer à sua prisão e que seus advogados entrarão na segunda-feira, 9, com o embargo dos embargos - recurso em que se busca esclarecer uma omissão ou contradição de uma decisão. Ele disse ainda que aguarda alguma decisão jurídica e que espera estar junto do povo na semana que vem.

"Estou muito bem companheiros e companheiras. Estou leve, com a consciência tranquila de que pode demorar um pouco, mas vamos vencer essa batalha... Quem sabe, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos", declarou Lula. O ex-presidente gravou o vídeo antes de tomar a decisão de se entregar à Polícia Federal, no sábado, 7, em conversa com o Frei Betto.